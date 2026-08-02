السياسة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1448 هـ       2 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.
وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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