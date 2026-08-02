هيئة الاتصالات تضع سقوفًا لرسوم التبرعات وتعرفة استقبال المكالمات

طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع تحديث تنظيمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، متضمناً عدداً من الأحكام والتنظيمات الجديدة التي تعزز من صلاحيات الهيئة في تنظيم التعرفات والخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وحماية المستفيدين.

سقوف لرسوم التبرعات واستقبال المكالمات

ومن أبرز التعديلات المقترحة منح الهيئة الحق في وضع حد أعلى للمقابل المالي الذي يحصل عليه مقدم الخدمة عند تقديم خدمة التبرعات للجهات الخيرية، بما يسهم في تنظيم التكاليف المرتبطة بقنوات التبرع عبر خدمات الاتصالات وضمان عدم تجاوزها الحدود التي تحددها الهيئة.

كما نص المشروع، المنشور على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، على أحقية الهيئة في وضع حد أعلى لتعرفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني، في خطوة تستهدف تنظيم الرسوم المرتبطة بهذه الخدمة وضبط التعرفات المطبقة عليها.

ضبط برامج الولاء وتمديد العروض

أضاف المشروع أحكامًا جديدة تتعلق ببرامج الولاء والعروض المؤقتة، إذ اشترط الحصول على اعتماد من الهيئة قبل إطلاق أو تطبيق برامج الولاء، ومنح الهيئة صلاحية تحديد عدد طلبات التعرفة التي يمكن لمقدمي الخدمات التقدم بها لاعتمادها بشكل يومي أو شهري أو سنوي، وحظر على مقدم الخدمة الاستمرار في تطبيق العرض المؤقت بعد انتهاء مدته أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ضوابط للعروض الرقمية و النفاذ اللاسلكي الثابت

تضمنت التعديلات كذلك منح الهيئة صلاحية وضع شروط وأحكام خاصة بالعروض الرقمية وخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية، إضافة إلى التأكيد على منع أي اتفاقات أو ترتيبات بين مقدم الخدمة والمستخدم لتقاضي تعرفة تختلف عن التعرفة المعتمدة لدى الهيئة.