مقتل 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة رغم إعلان الاتفاق

قُتل ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم (الأحد)، وذلك رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يتضمن نزع سلاح حركة حماس وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وكان مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر نص الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب الخميس الماضي، وينص على وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحماس، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في غزة، وتفكيك الجماعات المسلحة بما فيها حركة حماس.

وأكدت حماس التوصل إلى الاتفاق المتعلق بنزع سلاحها، في حين لم تصدر إسرائيل أي موقف رسمي بشأنه حتى الآن.

وبحسب الدفاع المدني في غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية خلال ليل السبت وصباح الأحد مباني سكنية في عدة مناطق، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق السبت مقتل ثمانية آخرين جراء هجمات مماثلة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن رجلاً وزوجته قُتلا وأصيب عدد من الأشخاص، عندما قصفت مروحية عسكرية إسرائيلية شقة سكنية جنوب مدينة دير البلح. كما أسفر هجوم على مبنى سكني غرب مدينة غزة عن مقتل رجل مسن وطفل، فيما قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في ضربة استهدفت مبنى سكنيًا شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني ومراكز صحية في غزة أن ضربات إسرائيلية نُفذت السبت أسفرت أيضًا عن مقتل ثمانية أشخاص، وذلك بعد يوم من إعلان حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من القطاع.

كما تعرض مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لقصف أدى إلى أضرار كبيرة، وفق وزارة الصحة في غزة، التي وصفت الهجوم بأنه “جريمة نكراء”، مشيرة إلى تدمير مخزنين للأدوية من أصل أربعة وإلحاق أضرار جسيمة بمخزنين آخرين، إضافة إلى تضرر مبنى العيادات الخارجية المجاور.

وأظهرت مشاهد من الموقع حفرة كبيرة خلفها الانفجار، بينما كان عشرات الفلسطينيين يتفقدون المستلزمات الطبية المتناثرة في المكان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مبنى كان يُستخدم كمخبأ لعناصر من حماس لتخزين الأسلحة، مؤكداً اتخاذ إجراءات مسبقة لتحذير السكان قبل تنفيذ الضربة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن القطاع سجل مقتل 152 شخصًا خلال الشهر الماضي، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.

وقال عبدالله الحو، وهو نازح من شمال غزة إلى دير البلح، إن السكان يعيشون بين الأمل والخوف، مطالبًا بوقف فعلي لإطلاق النار، مؤكداً أن استمرار التأخير يعني سقوط مزيد من الضحايا.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن “الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي”، داعيًا الوسطاء إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والانتهاكات وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم سريان وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من تسعة أشهر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات داخل القطاع، تقول إنها تستهدف عناصر مسلحة.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر القصف الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 1222 فلسطينيًا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود ومتعاقد مدني خلال الفترة نفسها.