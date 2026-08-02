لاعب فريق «فالكونز» السعودي “Craime” يتوّج بلقب بطولة “ستريت فايتر 6” كأصغر بطل في تاريخ منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية  

متابعة (محمد الجليحي)

نجح نادي Team Falconsالسعودي بالوصول إلى صدارة ترتيب بطولة الأندية في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك بعد إحراز النجم التشيلي جايمي بوستوس”Craime” والبالغ من العمر 15 عاماً لقب بطولة ستريت فايتر 6، ليصبح أصغر لاعب يُتوج بلقب في تاريخ البطولة. ويمثل هذا الفوز أولى الألقاب التي يحصدها Team Falcons في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ويأتي في مرحلة حاسمة بالنسبة إلى النادي الذي سبق له إحراز لقب بطولة الأندية في النسختين الماضيتين. كمايعزز هذا الإنجاز الحضور الكبير للنادي في مجال الرياضات الإلكترونية العالمية، ويُبرز المكانة المتميزة للمملكة العربية السعودية في عالم الألعاب التنافسية.

وكان النجم الشاب قد فرض حضوره في ميدان ألعاب القتال منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2024 عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط، إلا أنه ارتقى اليوم إلى مستوى جديد كلياً بإحراز أول ألقابه الكبرى مع النادي السعودي الرائد. وواجه النجم الصاعد في مسيرته نحو اللقب مجموعة من أكثر اللاعبين خبرة في البطولة، مما يعزز قيمة هذا الإنجاز اللافت بالنظر إلى صغر سنه. كما أن نجاحه بدخول تاريخ البطولة لا يعني نهاية المطاف، إذ لا يزال لديه الكثير من الوقت لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.

والتقى جايمي بوستوس “Craime” في المباراة النهائية مع اللاعب المخضرم Hibiki، البالغ من العمر 30 عاماً والذي يعد أكبر اللاعبين سناً ضمن قائمة أفضل ثمانية متنافسين. ووصل Hibiki إلى النهائي الكبير بعد مشوار استثنائي في تصفيات الفرصة الأخيرة، حيث كان واحداً من خمسة لاعبين فقط تمكنوا من حجز مقاعدهم في المنافسات الرئيسية من بين 269 مشاركاً في منافسات ستريت فايتر 6.

وفرض “Craime” سيطرته على المباراة النهائية، محققاً الفوز بنتيجة 5-2، ودون أن يمنح منافسه فرصة حقيقية للعودة إلى أجواء اللقاء. ورغم خسارته المباراة الأولى، نجح اللاعب التشيلي في تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية في مواجهة جمعت بين حيوية الشباب وخبرة المنافس، ليصبح أول لاعب يحقق خمسة انتصارات مقابل خسارتين فقط، ويضع بذلك نهاية للمشوار اللافت للاعب الياباني المخضرم.

وجاء فوز “Craime” التاريخي باللقب بعد خوضه واحداً من أصعب المسارات في البطولة. فبعد خسارته مباراة واحدة فقط في دور المجموعات، نجح بجدارة في حجز مقعده في الأدوار النهائية. وأكمل اللاعب مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على بطل بطولة EVO 2026 سول ليوناردو “MenaRD” بنتيجة 5-3 في الدور ربع النهائي، قبل أن يواصل تألقه في الدور نصف النهائي ويتغلب على بطل بطولة EVO Japan 2026 إيسوكي ياماغوتشي”Yamaguchi”، مؤكداً جدارته بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وقال “Craime”، بعد تحقيق أكبر إنجاز في مسيرته حتى الآن: “أنا سعيدجداً بهذا الفوز، ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى تشيلي. هذا الإنجاز لايخصني وحدي، بل هو ثمرة جهود كل من وقف إلى جانبي وساعدني. وأتطلع إلى مشاركة هذه اللحظة معهم.”

ويسير “Craime” على خطى مواطنه المحترف ديريك “Blaz” بلاز، الذي حل وصيفاً في منافسات ستريت فايتر 6 ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية العام الماضي، وكان يبلغ أيضاً 15 عاماً آنذاك. وعندما سُئل عمّا إذا كانت تشيلي تتمتع بميزة خاصة في مشهد ألعاب القتال الإلكترونية، أجاب قائلاً: “بكل تأكيد، تشيلي تزخر بالمواهب في هذا المجال.”

وإلى جانب تتويجه بلقب ستريت فايتر 6 في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ليصبح أصغر بطل لهذه اللعبة في تاريخ البطولة، وأصغر فائز بلقب في تاريخ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حصد”Craime” جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي، وتأهل إلى النسخة 13 من بطولة Capcom Cup ، كما منح فريق Team Falcons 1,000 نقطة في بطولة الأندية، في نتيجة أعادت حسابات المنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، اعتلى Team Falcons صدارة ترتيب بطولة الأندية مع ختام منافسات يوم السبت. ونجح الفريق، حامل لقب بطولة الأندية في النسختين الماضيتين، في تحقيق الفوز الذي كان ينتظره لتأكيد مكانته بين أبرز المرشحين. ومع بقاء ثماني بطولات من أصل 12 في المنافسات، يبدو Team Falcons في وضع مثالي يؤهله لمواصلة سعيه نحو إحراز لقب بطولة الأندية للمرة الثالثة على التوالي. كما قد يعزز صدارته قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ يدخل منافسات Call of Duty: Warzone Resurgence SeriesChampionship المقررة غداً بوصفه أحد أبرز المرشحين للفوز.

وفي وقت سابق، واجه بطل بطولة EVO Japan 2026، إيسوكي ياماغوتشي”Yamaguchi”، اللاعب Hinao في مواجهة تحديد المركز الثالث. وكانHinao، البالغ من العمر 15 عاماً، قد بدأ مسيرته الاحترافية العام الماضي فقط، قبل أن تتم ترقيته إلى التشكيلة الأساسية لفريق REJECT في مايو2026. ومن خلال استخدامه لشخصية Sagat، تمكن من التفوق على شخصيةMai التي اختارها ياماغوتشي في سلسلة من تسع مباريات، ليحسم المركز الثالث ويحصد 70 ألف دولار أمريكي من جوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ورغم أنه لم يبلغ المباراة النهائية، فإن مستقبله يبدو واعداً للغاية.

وباعتبارهما من أصغر المشاركين في البطولة، يبدو أن كلاً من HinaoوCraime يسيران بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتهما بين أساطير ستريتفايتر، ويقودان جيلاً جديداً وواعداً من محترفي ألعاب القتال الإلكترونية.