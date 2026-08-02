عسير تحتضن النسخة الثالثة من معسكر رابطة لاعبي الكرة السعوديين

تحتضن منطقة عسير حاليًا النسخة الثالثة من معسكر رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين الصيفي 2026، الذي تستضيفه مدينة أبها حتى 7 أغسطس الجاري، بمشاركة 23 لاعبًا محترفًا انتهت عقودهم مع أنديتهم، ضمن برنامج يهدف إلى المحافظة على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتهيئتهم للعودة إلى المنافسات الاحترافية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويأتي المعسكر، الذي تنظمه رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، ضمن مبادراتها المخصصة لدعم اللاعبين المحترفين غير المرتبطين بعقود مع الأندية، من خلال برنامج يشمل الإعداد الفني والبدني، والتأهيل الطبي، والاستشفاء، إلى جانب المحاضرات التوعوية والتغذوية، بإشراف جهاز فني وإداري متخصص، بما يعزز جاهزية اللاعبين ويرفع من فرصهم في سوق الانتقالات.

آلية التسجيل

وأشار رئيس مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، محمد السهلاوي، إلى أن الرابطة تفتح باب التسجيل في المعسكر عبر منصاتها الرسمية قبل انطلاقه بوقت كافٍ، موضحًا أن التسجيل متاح للاعبي مختلف الدرجات، مع تطبيق معايير عمرية في حال اكتمال العدد المطلوب.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للرابطة، مشاري المقبل، أن الرابطة، باعتبارها كيانًا مستقلًا يُعنى بحقوق اللاعبين، تستقبل طلبات التسجيل من جميع اللاعبين المستوفين للشروط، لافتًا إلى أن غالبية المشاركين في النسخة الحالية من مواليد 2003 و2004 و2005.

أسباب اختيار أبها

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الرابطة، ناصر القحطاني، أن اختيار مدينة أبها لاستضافة المعسكر جاء لما تتميز به من أجواء معتدلة وبيئة مناسبة للإعداد البدني خلال فصل الصيف، وهو ما يسهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.