جدة تستضيف أولمبياد العلوم النووية بمشاركة 19 دولة غدًا

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، غدًا (الاثنين) في جدة، حفل افتتاح النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026″، بمشاركة 120 طالبًا ومختصًا علميًا يمثلون 19 دولة.

ويُنظم الأولمبياد بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز منافساته خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس 2026.

ويُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO)، الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعارف بين الطلبة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، كما يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات النووية، وتشجيع الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، وتحفيزهم على تطوير ابتكارات وحلول تسهم في توسيع الاستفادة من العلوم النووية للأغراض السلمية.

وتعود مشاركة المملكة في الأولمبياد إلى النسخة الأولى التي أقيمت في الفلبين عام 2024، ثم النسخة الثانية التي استضافتها ماليزيا عام 2025، حيث حقق الطلبة السعوديون خلال المشاركتين خمس جوائز دولية شملت ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية وشهادة تقدير.

وتجسد استضافة المملكة للنسخة الثالثة من الأولمبياد التزامها بدعم التميز العلمي ورعاية الموهوبين، كما تعزز مكانتها وجهةً عالمية لاستضافة المنافسات العلمية الدولية، وتسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات العلمية المتقدمة المرتبطة بمستقبل الطاقة والتقنيات الحديثة.

ويأتي تنظيم “إنسو 2026” امتدادًا لسجل المملكة المتنامي في استضافة الأولمبيادات العلمية الدولية، بعد نجاحها في تنظيم أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض عام 2024، وأولمبياد الفيزياء الآسيوي في المنطقة الشرقية عام 2025، وهو ما يعكس قدراتها التنظيمية المتقدمة ودورها في توفير بيئات تنافسية تسهم في تنمية مهارات الموهوبين وتعزيز التعاون العلمي بين الدول.