جبل الرحمة ومسار كدانة يستقبلان أكثر من مليون زائر في شهر

استقبل جبل الرحمة ومسار كدانة أكثر من 1.11 مليون زائر خلال الفترة من 25 يونيو إلى 25 يوليو 2026، ضمن جهود شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تطوير وتفعيل الوجهات بالمشاعر المقدسة، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تعزز جودة تجربة الزائر، وترسخ استدامة حيوية هذه المواقع واستقبالها للقاصدين على مدار العام.
وشهد جبل الرحمة إقبالًا واسعًا باستقباله أكثر من 1.1 مليون زائر، مدعومًا بمنظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإرشادية والمرافق المساندة، فيما استقبل مسار كدانة 10.2 آلاف زائر، مقدمًا تجربة متكاملة من خلال مسارات مهيأة للمشي، وجلسات استراحة مظللة، ومراوح رذاذ لتلطيف الأجواء، إلى جانب المرافق الصحية والخدمات المساندة التي أسهمت في توفير بيئة مريحة وآمنة للزوار.
وتواصل كدانة جهودها في تطوير الوجهات بالمشاعر المقدسة وتفعيلها على مدار العام، من خلال مشاريع نوعية وخدمات متكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة القاصدين والزوار، وتعزز مكانة المشاعر المقدسة بوصفها وجهات حيوية تستقبل ضيوفها طوال العام، بما ينسجم مع مستهدفاتها في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة الزائر.
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