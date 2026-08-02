جبل الرحمة ومسار كدانة يستقبلان أكثر من مليون زائر في شهر

البلاد (جدة)

استقبل جبل الرحمة ومسار كدانة أكثر من 1.11 مليون زائر خلال الفترة من 25 يونيو إلى 25 يوليو 2026، ضمن جهود شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تطوير وتفعيل الوجهات بالمشاعر المقدسة، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تعزز جودة تجربة الزائر، وترسخ استدامة حيوية هذه المواقع واستقبالها للقاصدين على مدار العام.