تنافس كبير خلال الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف

متابعة (محمد الجليحي)

اختُتمت مساء السبت منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف، التي احتضنها ميدان الملك خالد للفروسية يومي الجمعة والسبت، 31 يوليو و1 أغسطس 2026م، وسط أجواء تنافسية مميزة، بمشاركة نخبة من الخيل والملاك والمدربين والخيالة. وشهد الأسبوع إقامة 22 شوطًا، بواقع 11 شوطًا في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 1,550,000 ريال، وسط حضور جماهيري لافت تابع مجريات الأشواط واستمتع بالمستويات الفنية التي قدمتها الجياد المشاركة.

وفي أبرز نتائج الأسبوع، حسم الجواد “الوقاد” المركز الأول في الشوط التحضيري لكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، الذي أُقيم على مسافة 1600 متر، بجائزة مالية قدرها 120 ألف ريال، محققًا الفوز بشعار إسطبل عذبة للسباقات، بعدما قطع مسافة السباق في زمن بلغ 1:45.31 دقيقة.

وفي الشوط التحضيري لكأس جامعة الطائف، الذي أُقيم على مسافة 1400 متر، بجائزة مالية بلغت 120 ألف ريال، تمكن الجواد “جهدون” من تحقيق المركز الأول بشعار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مسجلًا زمنًا بلغ 1:32.59 دقيقة.

كما شهد الشوط التحضيري لكأس ديربي الطائف لجياد الثلاث سنوات، المقام على مسافة 1600 متر، بجائزة مالية بلغت 120 ألف ريال، فوز الجواد “تويجري”، بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، مسجلًا زمنًا قدره 1:45.90 دقيقة.