ترامب: علقت شن ضربات على إيران أملًا في اتفاق

السياسةترامب: علقت شن ضربات على إيران أملًا في اتفاق صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1448 هـ 2 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (واشنطون) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وقتٍ سابق، أنه يدمر العملة الإيرانية، وإن إيران تواجه تضخمًا هائلًا. ونشر ترامب، على حسابه على “تروث سوشال”، رسمًا بيانيًا توضيحيًا يُظهر تدهور سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 حتى يوليو 2026.