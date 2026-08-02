ترامب: علقت شن ضربات على إيران أملًا في اتفاق

البلاد (واشنطون)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع.