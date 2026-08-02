الرياضة

النصر يوافق على إعارة ويسلي إلى كروزيرو

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1448 هـ       2 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اقترب البرازيلي ويسلي، لاعب النصر، من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصل نادي كروزيرو إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن تفاصيل عقده.

وبحسب الصحفي البرازيلي أندريه هيرنان، فإن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع تضمين بند يمنح كروزيرو أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

وأوضح هيرنان أن إدارة النصر وافقت على تحمل جزء من راتب ويسلي طوال مدة الإعارة، في خطوة تهدف إلى تسهيل انتقاله إلى النادي البرازيلي وإنهاء الصفقة.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الرسمية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن انتقال ويسلي إلى كروزيرو وبدء مشواره الجديد في الدوري البرازيلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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