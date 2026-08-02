النصر يوافق على إعارة ويسلي إلى كروزيرو

اقترب البرازيلي ويسلي، لاعب النصر، من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصل نادي كروزيرو إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن تفاصيل عقده.

وبحسب الصحفي البرازيلي أندريه هيرنان، فإن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع تضمين بند يمنح كروزيرو أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

وأوضح هيرنان أن إدارة النصر وافقت على تحمل جزء من راتب ويسلي طوال مدة الإعارة، في خطوة تهدف إلى تسهيل انتقاله إلى النادي البرازيلي وإنهاء الصفقة.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الرسمية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن انتقال ويسلي إلى كروزيرو وبدء مشواره الجديد في الدوري البرازيلي.