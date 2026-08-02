الإقتصاد

«المنافسة» تبحث مع قطاع إطارات السيارات رفع كفاءة الأسواق

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1448 هـ       2 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
بحثت الهيئة العامة للمنافسة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع إطارات السيارات لموضوعات ذات الأولوية التي تسهم في رفع كفاءة الأسواق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وناقش اللقاء بين الطرفين واقع قطاع إطارات السيارات في المملكة، واستعراض أبرز المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق، إلى جانب تبادل الآراء حول الفرص المتاحة لتعزيز المنافسة، بما يدعم نمو القطاع ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية. كما استعرضت الهيئة دورها في حماية المنافسة وتشجيع الممارسات العادلة، وجهودها في نشر الوعي بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المنشآت. وأكد الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري الرئيس التنفيذي للهيئة، أن اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية تمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياته، بما يسهم في تطوير الأسواق، وترسيخ المنافسة العادلة، ورفع مستوى الامتثال لنظام المنافسة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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