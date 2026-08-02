«المنافسة» تبحث مع قطاع إطارات السيارات رفع كفاءة الأسواق

البلاد (الرياض)

بحثت الهيئة العامة للمنافسة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع إطارات السيارات لموضوعات ذات الأولوية التي تسهم في رفع كفاءة الأسواق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وناقش اللقاء بين الطرفين واقع قطاع إطارات السيارات في المملكة، واستعراض أبرز المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق، إلى جانب تبادل الآراء حول الفرص المتاحة لتعزيز المنافسة، بما يدعم نمو القطاع ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية. كما استعرضت الهيئة دورها في حماية المنافسة وتشجيع الممارسات العادلة، وجهودها في نشر الوعي بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المنشآت. وأكد الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري الرئيس التنفيذي للهيئة، أن اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية تمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياته، بما يسهم في تطوير الأسواق، وترسيخ المنافسة العادلة، ورفع مستوى الامتثال لنظام المنافسة.