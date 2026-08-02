الحر يجبر المجر على غلق محطتها النووية

أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد، بعدما أدى الانخفاض القياسي بمنسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عامًا.

ويمثل القرار تطورًا جديدًا في أزمة الطاقة التي تسببت بها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد التي تضرب أوروبا، وتقع المحطة في مدينة باكش جنوب بودابست، وتوفر نحو ثلث احتياجات المجر من الكهرباء.

وتعتمد المحطة على مياه نهر الدانوب لتبريد مفاعلاتها، لكن منسوب النهر انخفض إلى مستويات قياسية نتيجة تراجع معدلات هطول الأمطار وتوالي موجات الحر منذ مايو.

وأوضح ماديار أن إحدى وحدتي التوليد العاملتين في محطة باكش النووية أُغلقت عند الساعة 1:30 فجرًا، وأن المحطة ستُغلق بالكامل في اليوم التالي للمرة الأولى منذ 44 عامًا، مما سيخفض قدرتها إلى 240 ميغاواط فقط.

وكانت الشركة المشغلة لمحطة باكش النووية قد حذرت الجمعة من أن استمرار تراجع منسوب مياه نهر الدانوب قد يضطرها لوقف تشغيل المحطة بالكامل بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المجرية (هونغارومت) أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 42 درجة مئوية الخميس، وهو ما يعادل الرقم القياسي الوطني المسجل سابقًا هذا الصيف، مما يؤكد استمرار التحديات المناخية التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.