“الأرصاد”: استمرار ارتفاع الحرارة بالرياض والشرقية ومكة

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ونوه المركز، بأن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ولفت إلى أن الرؤية الأفقية تتأثر بالعوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.