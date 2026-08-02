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“الأرصاد”: استمرار ارتفاع الحرارة بالرياض والشرقية ومكة

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1448 هـ       2 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ونوه المركز، بأن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ولفت إلى أن الرؤية الأفقية تتأثر بالعوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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