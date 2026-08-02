أمانة الشرقية تطرح 470 فرصة وعقدًا استثماريًا خلال النصف الأول

حققت أمانة المنطقة الشرقية نموًا ملحوظًا في أدائها الاستثماري خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة استثمار الأصول البلدية وتعزيز الإيرادات وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني أن الأمانة نجحت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري في ترسية وإبرام أكثر من 470 فرصة وعقدًا استثماريًا موزعة على مدن ومحافظات المنطقة، شملت أكثر من 18 نشاطًا استثماريًا متنوعًا، ما أسهم في تحقيق إيرادات استثمارية تجاوزت مليارًا و218 مليون ريال.

وأشار الزهراني إلى أن الأمانة تمكنت من استثمار أكثر من 95% من أصولها الاستثمارية المتاحة، في مؤشر يعكس ارتفاع كفاءة إدارة الأصول البلدية واستقطاب المستثمرين، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الأمانة واصلت تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات، حيث تجاوزت إيراداتها السنوية خلال عام 2025 حاجز 2.25 مليار ريال، إلى جانب حصولها على المركز الأول في مبادرة الاستدامة المالية ضمن مؤشرات القطاع البلدي خلال العام نفسه.

وأكد أن الأمانة مستمرة في تطوير البيئة الاستثمارية وطرح المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين، مع العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع جودة الخدمات وتحفيز الاستثمارات النوعية في المنطقة.

وبيّن أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الشرقية وجهةً استثماريةً رائدة على مستوى المملكة، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تنمية الإيرادات البلدية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.