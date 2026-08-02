أكدت حقها في الرد على «العدوان الآثم».. الكويت تدين الهجمات الإيرانية على منشآت حيوية

البلاد (الكويت)

أدانت الكويت ما وصفته بـ”العدوان الإيراني الآثم” الذي استهدف عدداً من المنشآت الحيوية داخل البلاد بطائرات مسيّرة، مؤكدة احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، فيما أعلنت وزارة الدفاع نجاح القوات المسلحة في اعتراض وتدمير الطائرات المعادية دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية، مؤكدة أن الاعتداء الأخير استهدف، السبت، منشآت حيوية، من بينها منشأة حكومية شمال البلاد، إضافة إلى آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات العاملة في جزيرة بوبيان، باستخدام طائرات مسيّرة معادية.

وأكدت الوزارة أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن كونه انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الخارجية الكويتية على أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس إصراراً على مواصلة النهج العدائي، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.

وجددت الكويت تأكيدها احتفاظها بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع التدابير التي تكفل حماية سيادتها وصون أمنها الوطني والحفاظ على مصالحها ومقدراتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفقاً لما يكفله القانون الدولي.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت، منذ ساعات الفجر، عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من التعامل معها واعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، أن الهجمات استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت بكفاءة مع الأهداف المعادية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية ناجمة عن سقوط شظايا المسيّرات، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين.

وأكد العطوان أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وفي حالة جاهزية كاملة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي وتأمين المنشآت الحيوية، بما يحفظ أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.