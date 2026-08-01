السياسة

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيد

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1448 هـ       1 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرباض)

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا اليوم (السبت)، بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وبحث الوزيران التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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