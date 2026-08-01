وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيد

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا اليوم (السبت)، بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وبحث الوزيران التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.