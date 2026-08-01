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هزات ارتدادية تضرب منطقة نابولي جنوب إيطاليا بعد أقوى زلزال منذ عقود

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1448 هـ       1 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (روما)
ضربت سلسلة من الهزات الارتدادية المنطقة المحيطة بمدينة نابولي جنوب إيطاليا خلال الليل، وذلك في أعقاب أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ نحو 40 عامًا.
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بتسجيل العديد من الهزات الارتدادية حتى صباح اليوم، عقب الزلزال الرئيسي الذي وقع مساء أمس وبلغت قوته 4.7 درجات (مصحوبًا بهزات أخرى لاحقة)، حيث تركّز مركز النشاط الزلزالي في منطقة “حقول فليجراي” البركانية النشطة غرب نابولي.
وشعر السكان بالزلزال والهزات التابعة بشكل مكثّف في البلدات المحيطة بمنطقة “حقول فليجراي”، فضلًا عن شعور سكان مدينة نابولي وجزيرتي إيشيا وبروسيدا القريبتين بالهزات بوضوح.
وأعلنت السلطات المحلية تسجيل 21 إصابة في مختلف أنحاء المنطقة منذ مساء أمس، إضافة إلى أضرار مادية محدودة ناجمة عن تساقط الأنقاض وقطع من واجهات المباني، إلى جانب انهيارات صخرية طفيفة في بعض المواقع.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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