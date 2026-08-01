مباحثات سعودية – أمريكية لتعزيز التعاون بمجال الصناعات الدفاعية

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد البياري، عددًا من المسؤولين الأمريكيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بمديرة وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية ماري مورغان، في مقر الوكالة، واستعرض معها أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في مقر وزارة الحرب الأمريكية، وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي، ووكيل وزارة الحرب للسياسات إلبريدج كولبي، ووكيل وزارة القوات الجوية للشؤون الدولية جنتري ستيفن.
وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث فرص تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة، كما بحث مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو، العلاقات السعودية الأمريكية ودورها في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية زيارته بعقد اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، حيث استعرض الاجتماع فرص التعاون في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م