الرياضة

مارسيلينو يقترب من قيادة الأهلي

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1448 هـ       1 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عن اقترب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلفًا للألماني ماتياس يايسله، وفقًا لما كشفه الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات سانتي أونا.

وكتب سانتي أونا، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن مارسيلينو أصبح قريبًا جدًا من تدريب الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب الإسباني توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي؛ لتولي المهمة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، ولم يتبق سوى إنهاء بعض التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب، الذي سيقود أحد أبرز أندية دوري روشن السعودي.

ويخوض مارسيلينو، البالغ من العمر 60 عامًا، تحديًا جديدًا بعد انتهاء تجربته مع فياريال في مايو الماضي، ليصبح متاحًا في سوق المدربين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتلك المدرب الإسباني سجلًا تدريبيًا حافلًا في الدوري الإسباني، حيث سبق له قيادة عدد من الأندية البارزة، من بينها إشبيلية، وفالنسيا، وراسينغ سانتاندير، وريال ساراقوسة، وأتلتيك بيلباو، وفياريال، كما خاض تجربة قصيرة مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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