“قبول” تطلق سباق الفرص المتبقية حتى نهاية أغسطس

أعلنت منصة قبول المواعيد الرسمية للمرحلة المقبلة من إجراءات القبول، موضحة أن مرحلة الفرص المتبقية ستستمر من 22 يوليو حتى 2 أغسطس 2026، يعقبها بدء مرحلة استمرارية الفرص المتبقية من 3 حتى 31 أغسطس، فيما يعد الثاني من أغسطس آخر موعد لإلغاء القبول عبر المنصة قبل انتقال طلبات الانسحاب إلى الجامعات مباشرة.

وتتيح مرحلة الاستمرارية شغل المقاعد التي لم تُختَر خلال المرحلة السابقة، مع منح فرص قبول مباشرة للطلبة المستوفين شروط الجهات والتخصصات في الجامعات الأهلية وكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع وفق المقاعد المتاحة.

وتشمل حالات الاستفادة الطلبة الذين يلغون قبولهم خلال فترة الإلغاء المحددة، والطلبة الذين لم يؤكدوا قبولهم في مرحلة إعلان النتائج، إضافة إلى الطلبة الذين لم يحصلوا على قبول سابق، فيما تؤكد المنصة أن الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية تتم مرة واحدة فقط ولا يشترط أن تكون ضمن الرغبات السابقة للطالب.