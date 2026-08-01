فتح باب القبول بالكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الأحد

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، أنه سيتم غدًا (الأحد)، فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يشمل حملة مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك وفق التخصصات والضوابط المعتمدة للقبول.
وبيّنت أن بدء استقبال طلبات التسجيل سيكون اعتبارًا من 19 صفر 1448هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين.
وأكدت الوزارة أن إجراءات التسجيل والدخول إلى منصة التقديم ستكون من خلال النفاذ الوطني الموحد، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط القبول والتعليمات واستكمال البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.
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