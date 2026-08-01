غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم

أنهت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة السادسة، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.

واستقبلت اللجنة طلبات الترشح خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس الجاري، تمهيدًا لاستكمال بقية مراحل الانتخابات.

فحص القوائم وإعلان الأسماء الأولية

واعتبارًا من يوم الأحد، تبدأ اللجنة فحص قوائم المترشحين، على أن تستمر هذه المرحلة حتى يوم الجمعة 7 أغسطس، فيما سيتم إعلان القوائم الأولية للمترشحين يوم السبت 8 أغسطس.

وبعد إعلان القوائم، يستقبل مركز التحكيم الرياضي، الذي اعتمد إنشاء غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم (الطعون والتظلمات)، الطعون خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يتم الفصل فيها بين 15 و23 أغسطس، وإعلان نتائجها يوم الاثنين 24 أغسطس.

القوائم النهائية

ويوافق يوم الثلاثاء 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب المترشحين، فيما ستُعلن القوائم النهائية يوم الأربعاء 26 أغسطس.

وتنطلق حملات الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لإعلان القوائم النهائية، وتستمر حتى يوم السبت 29 أغسطس، على أن تُجرى انتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، والمقرر عقده يوم الأحد 30 أغسطس 2026.