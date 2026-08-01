ترامب: أقوم بتدمير العملة الإيرانية

السياسةترامب: أقوم بتدمير العملة الإيرانية صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1448 هـ 1 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (وكالات) قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه يدمر العملة الإيرانية، وإن إيران تواجه تضخمًا هائلًا. ونشر ترامب، على حسابه على “تروث سوشال”، رسمًا بيانيًا توضيحيًا يُظهر تدهور سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 حتى يوليو 2026. وأكد ترامب في الرسم البياني أنه يدمر العملة الإيرانية، وأن إيران تواجه تضخمًا شديدًا.