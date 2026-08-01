الاتحاد يوافق على بيع ديابي إلى إنتر ميلان

كشفت تقارير إيطالية عن توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق يقضي بانتقال الفرنسي موسى ديابي إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وذكرت شبكة “فوتبول إيطاليا” أن إدارة الاتحاد وافقت على العرض المقدم من النادي الإيطالي، بعد مفاوضات شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لإتمام انتقال اللاعب إلى الدوري الإيطالي.

وأضافت الشبكة أن رغبة ديابي في العودة إلى الملاعب الأوروبية لعبت دورًا رئيسيًا في سير المفاوضات، حيث أبدى اللاعب استعداده لخوض تجربة جديدة بعد فترة قضاها مع الاتحاد في دوري روشن السعودي.

وفي المقابل، تستعد إدارة الاتحاد للتحرك في سوق الانتقالات لتعويض رحيل الجناح الفرنسي، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الألماني ينز فينسينغ، الذي يسعى إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

ويأتي تحرك الاتحاد في إطار خطته لإعادة ترتيب قائمته قبل انطلاق المنافسات، مع استمرار العمل على إبرام صفقات جديدة تعزز حظوظ الفريق في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.