إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين بـ”فهد الأمنية”

البلاد (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (56) للعام الدراسي 1448هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر توظيف”، والاطلاع على التعليمات والإجراءات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وأوضحت أن معرفة نتائج الترشيح تتم من خلال الدخول إلى منصة “أبشر توظيف” عبر الرابط المخصص للخدمات الإلكترونية، مشددة على أهمية التقيد بالتعليمات الواردة للمقبولين مبدئيًا واستكمال المتطلبات في المواعيد المحددة.