المحليات

إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين بـ”فهد الأمنية”

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1448 هـ       1 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (56) للعام الدراسي 1448هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر توظيف”، والاطلاع على التعليمات والإجراءات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وأوضحت أن معرفة نتائج الترشيح تتم من خلال الدخول إلى منصة “أبشر توظيف” عبر الرابط المخصص للخدمات الإلكترونية، مشددة على أهمية التقيد بالتعليمات الواردة للمقبولين مبدئيًا واستكمال المتطلبات في المواعيد المحددة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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