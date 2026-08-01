أمرٌ ملكي بترقية 8 أعضاء من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي

البلاد (الرياض)

رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رئيس مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، مازن الكهموس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقية 8 أعضاء من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بالهيئة في مختلف المراتب القضائية.

وثمّن ما تحظى به الهيئة من دعم سخي ومتواصل، وما تلقاه من عناية واهتمام، أسهما في تمكين الكفاءات القضائية والارتقاء بجودة مخرجاتها.

وأكد أن هذه الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي الهيئة، وحافزًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة في حماية المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.