12 ألف موهوب ينهون موسم صيف موهبة 2026

وشهد الموسم تعاونًا واسعًا مع 53 جهة أكاديمية وبحثية وتعليمية في المملكة والصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما أتاح بيئات تعليمية متقدمة وتجارب علمية متنوعة للطلبة المشاركين.

وتوزعت البرامج على مسارات أكاديمية وبحثية وعالمية، شملت: الإثرائي الأكاديمي، والإثرائي البحثي، والإثرائي العالمي، وبرنامج سفراء موهبة، وبرنامج تطوير الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى برامج تقنية متخصصة، قُدمت عبر 88 وحدة إثرائية صُممت لتنمية مهارات الطلبة في مجالات علمية وتقنية متعددة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة عبد العزيز الكريديس أن الموسم يجسد تكامل الجهود الوطنية في رعاية وتمكين الموهوبين، عبر برامج نوعية ترتبط بالأولويات الوطنية وتُنفذ بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية داخل المملكة وخارجها، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان الموهوب هو الأساس لإعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاءت البرامج ضمن أربعة مسارات رئيسة: صحة الإنسان، والريادة في الطاقة والصناعة، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، واقتصاديات المستقبل، بما يعزز بناء جيل مبتكر قادر على الإسهام في اقتصاد المعرفة.

وتواصل “موهبة” دورها بوصفها مؤسسة وطنية رائدة عالميًا في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين وفق إستراتيجية وطنية تدعم بناء مجتمع معرفي وترسخ ثقافة الابتكار والتنمية الوطنية.