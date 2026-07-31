“يويفا” يصعّد ضد فيفا ويهدد بمقاطعة كأس العالم

أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصعيدًا جديدًا في خلافه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما لوّح بمقاطعة نهائيات كأس العالم، احتجاجًا على خطط تتعلق بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة بعض جوانب البطولة.

وأصدر “يويفا”، الخميس، بيانًا أكد فيه رفضه القاطع للمقترحات التي تتيح إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في منظومة كأس العالم، معتبرًا أن البطولة يجب أن تظل تحت إدارة المؤسسات الرياضية، بعيدًا عن أي ملكية أو استثمار خاص.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أي منتخب وطني أوروبي لن يشارك في أي بطولة ينظمها “فيفا” طالما استمرت هذه المقترحات، ما لم يتم سحبها بالكامل، مع تقديم ضمانات ملزمة بعدم إعادة طرح أي مشاريع تفتح باب الملكية الخاصة في حوكمة الاتحاد الدولي أو مسابقاته مستقبلاً.

وشدد “يويفا” على أن موقفه يأتي دفاعًا عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها إدارة كرة القدم العالمية، مؤكدًا أن بطولة كأس العالم لا ينبغي التعامل معها كمنتج استثماري يخضع لمصالح المستثمرين.

وأضاف البيان أن كأس العالم “ليست للبيع”، مشيرًا إلى رفضه التنازل عن أي جزء من البطولة أو إدارتها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص.