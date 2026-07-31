نيوكاسل ينهي اتفاقه مع يايسله

كشفت تقارير عن إنهاء إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي الاتفاق مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدرب الحالي للنادي الأهلي، على تولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نيوكاسل توصل إلى اتفاق شفهي مع ماتياس يايسله ليتولى منصب المدير الفني الجديد للفريق.

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق ينص على تدريب يايسله الفريق حتى يونيو 2030، وأن العقود سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة، مع إبلاغ النادي الأهلي بذلك.

كانت تقارير إعلامية بريطانية قد كشفت، اليوم الخميس، أن إيدي هاو غادر منصبه مدربًا لنادي نيوكاسل يونايتد بشكل فوري، منهيًا مشوارًا استمر خمسة أعوام مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة “سكاي سبورتس” أن رحيل المدرب الإنجليزي جاء بعد تزايد الضغوط التي واجهها خلال الموسم الماضي، عقب إنهاء نيوكاسل منافسات الدوري في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى الفريق 17 هزيمة في 38 مباراة.