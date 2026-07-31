مصدر سعودي: الضربات ليست موجهة ضد الشعب أو الحكومة العراقية

أوضح مصدر سعودي مسؤول أن الضربات التي استهدفت الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، بل استهدفت قدرات الميليشيا الإرهابية التي هددت أمن المملكة، واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية، مؤكدًا أن المملكة حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبًا.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أمس الأول (الأربعاء) شن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات متواجدة على أراضي العراق ومرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية.

ونقل المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في حينه، تأكيد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

بدوره أشار المصدر، وفقًا لما نقلته قناة “العربية”، إلى أن الضربات السعودية التي استهدفت المليشيات الإرهابية اقتصرت على مستودعات عسكرية للمليشيات، وارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية.

وشدد على أن الرد السعودي جاء عقب استنفاد جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية.

واعتبر المصدر أن المليشيات الإرهابية تعمل على الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، وتحويل أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان والتصعيد على دول جوار العراق.

وأشار إلى أن ما تروج له بعض الجهات داخل العراق وخارجه في إطار محاولة لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، مشددًا على أن هذه جهات لا تريد للعراق تقاربات تعزز أمنه واستقراره