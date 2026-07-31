عقوبات أمريكية تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أفراد وكيانات تتهمهم بتقديم دعم لشركة الطيران الإيرانية “ماهان إير” التي تقول واشنطن إنها تسهل نشاطات الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات أفرادًا في الصين، وكيانات في الصين وروسيا وإيران وكشمير، في إطار ما وصفه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه مواجهة لـ”مشروع إرهابي” عبر استهداف من يقدم خدمات مالية أو لوجستية أو تجارية للحرس الثوري أو للشركة الإيرانية.

وأكد بيسنت أن الوزارة ستواصل تحديد هويات الداعمين وإقصاءهم من النظام المالي الأمريكي، فيما تتهم واشنطن “ماهان إير” بنقل أسلحة وتوفير خدمات نقل لعناصر الحرس الثوري، وهي اتهامات تنفيها طهران.

ويعاني قطاع الطيران الإيراني منذ سنوات من العقوبات التي حدّت من قدرته على شراء الطائرات وقطع الغيار وإجراء الصيانة، ما فاقم التحديات التشغيلية للشركات الإيرانية.

كما استهدفت العقوبات شركة “داده نكار” في طهران، إذ تتهمها واشنطن بالسعي للحصول على معلومات حول مواقع معدات أمريكية وإسرائيلية لدعم الاستهدافات العسكرية الإيرانية.