سيدات النصر يتأهلن إلى نصف نهائي غرب آسيا

واصل فريق سيدات النصر السعودي عروضه القوية في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للأندية 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نفط الشمال العراقي بنتيجة 9-0 في الجولة الثانية من البطولة، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي متصدرًا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

ويستضيف استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لأندية السيدات 2026.

وسجل أهداف النصر كل من نسرين بهلولي، وكلارا لوفانغا “هاتريك”، وحصة العيسى “هدفين”، ولوسي كووفي بالخطأ في مرمى فريقها، ومباركة العسياري، وخلود الحارثي، وأندريا فاريا في الدقائق 14 و24 و35 و40 و53 و61 و69 و75 و77 من عمر المباراة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز النصر على الهلال السوري بنتيجة 5-0، فيما تغلبت أكاديمية بيروت اللبنانية على الاتحاد الأردني 1-0.