الرياضة

سيدات النصر يتأهلن إلى نصف نهائي غرب آسيا

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1448 هـ      31 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

واصل فريق سيدات النصر السعودي عروضه القوية في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للأندية 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نفط الشمال العراقي بنتيجة 9-0 في الجولة الثانية من البطولة، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي متصدرًا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

ويستضيف استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لأندية السيدات 2026.

وسجل أهداف النصر كل من نسرين بهلولي، وكلارا لوفانغا “هاتريك”، وحصة العيسى “هدفين”، ولوسي كووفي بالخطأ في مرمى فريقها، ومباركة العسياري، وخلود الحارثي، وأندريا فاريا في الدقائق 14 و24 و35 و40 و53 و61 و69 و75 و77 من عمر المباراة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز النصر على الهلال السوري بنتيجة 5-0، فيما تغلبت أكاديمية بيروت اللبنانية على الاتحاد الأردني 1-0.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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