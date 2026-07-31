الهولندي سلوت ضمن المرشحين لخلافة ماتياس يايسله في الأهلي

برز الهولندي آرني سلوت كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الأهلي، خلفًا للألماني ماتياس يايسله، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبحسب شبكة talkSPORT، يستعد ماتياس يايسله لتولي منصب المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، خلفًا لإيدي هاو، الذي يغادر منصبه بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.

وكان يايسله قد انضم إلى الأهلي السعودي في عام 2023 قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث قاد الفريق خلال ثلاث سنوات حقق خلالها 92 انتصارًا من أصل 138 مباراة، كما تُوج بلقب الدوري النمساوي مرتين متتاليتين، ليترك بصمة بارزة مع “الراقي”.

ومع اقتراب رحيل يايسله، بدأ الأهلي في دراسة الخيارات المتاحة لاختيار مدربه الجديد، ويأتي آرني سلوت في مقدمة الأسماء المطروحة لتولي المهمة.

ويملك المدرب الهولندي تجربة مميزة في الدوري الإنجليزي، إذ قاد ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2025، قبل أن تنتهي مسيرته مع النادي في مايو الماضي بعد أكثر من موسمين.

ومنذ مغادرته ليفربول، لم يرتبط سلوت بأي منصب تدريبي، رغم تلقيه عرضًا من فولهام لتولي قيادة الفريق، إلا أنه فضّل عدم قبول المهمة، قبل أن يتجه النادي اللندني إلى التعاقد مع ألفارو أربيلوا.

كما ارتبط اسم سلوت خلال الفترة الماضية بتدريب ميلان الإيطالي، قبل أن يستقر النادي على التعاقد مع روبن أموريم، إلى جانب تداوله كأحد المرشحين المحتملين لقيادة منتخب هولندا في المستقبل.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من الأهلي السعودي بشأن هوية المدرب الجديد حتى الآن، إلا أن اسم آرني سلوت يبرز بقوة في التقارير الإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد.