الهلال يبدأ مفاوضاته لضم غابرييل سارا من غلطة سراي

دخل نادي الهلال في مفاوضات للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي غابرييل سارا، نجم غلطة سراي التركي، ضمن تحركاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما أورده الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات بابلو أوليفيرا.

وأوضح أوليفيرا، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن إدارة الهلال بدأت اتصالاتها مع غلطة سراي من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا، في إطار سعي النادي لتعزيز خياراته في وسط الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار الصحفي إلى أن إدارة غلطة سراي تعتبر غابرييل سارا أحد الركائز الأساسية في الفريق، ولا تملك نية للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا في حال تلقيها عرضًا ماليًا كبيرًا يصعب رفضه.

وبحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن يكثف الهلال مفاوضاته خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لإقناع النادي التركي بإتمام الصفقة، رغم تمسك غلطة سراي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الهلال لدعم تشكيلته بعناصر جديدة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل.