الرياضة

الهلال يبدأ مفاوضاته لضم غابرييل سارا من غلطة سراي

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1448 هـ      31 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

 

دخل نادي الهلال في مفاوضات للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي غابرييل سارا، نجم غلطة سراي التركي، ضمن تحركاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما أورده الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات بابلو أوليفيرا.

وأوضح أوليفيرا، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن إدارة الهلال بدأت اتصالاتها مع غلطة سراي من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا، في إطار سعي النادي لتعزيز خياراته في وسط الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار الصحفي إلى أن إدارة غلطة سراي تعتبر غابرييل سارا أحد الركائز الأساسية في الفريق، ولا تملك نية للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا في حال تلقيها عرضًا ماليًا كبيرًا يصعب رفضه.

وبحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن يكثف الهلال مفاوضاته خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لإقناع النادي التركي بإتمام الصفقة، رغم تمسك غلطة سراي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الهلال لدعم تشكيلته بعناصر جديدة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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