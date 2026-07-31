السياسة

المملكة تدين استهداف ميناء دمياط والاعتداءات على الكويت والأردن

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1448 هـ      31 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد  (الرياض)

أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن، بما في ذلك استهداف أحد مقار الشركات شمال الكويت، والذي أسفر عن وفاة أحد العاملين.

وجددت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وقدمت المملكة خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مشددةً على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

كما أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها الهجوم بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر.

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع مصر ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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