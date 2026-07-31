إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم الملتصق الفيجي “جيسيبيل وديسيسيا” إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل التوأم الملتصق الفيجي “جيسيبيل وديسيسيا” إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الجمعة)، برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية جزر فيجي.

وجرى نقل التوأمين إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما الطبية والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

ورفع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة د. عبدالله الربيعة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدًا أنها تجسد نهج المملكة الراسخ في تقديم الدعم الإنساني والرعاية الطبية للمحتاجين حول العالم دون تمييز، وتعكس رسالتها الإنسانية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

وأوضح أن ما حققته المملكة من تميز وريادة عالمية في مجال علاج وفصل التوائم الملتصقة جاء نتيجة رؤية إنسانية عميقة ودعم مستمر أسهم في تحويل البرنامج إلى مصدر أمل للأسر التي تواجه مثل هذه الحالات المعقدة، مشيرًا إلى أن النجاحات المتواصلة التي سجلها الفريق الطبي السعودي عزّزت مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في هذا التخصص الطبي الدقيق.

من جانبهم، عبّر ذوو التوأم الفيجي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة حكومةً وشعبًا، مثمنين ما حظيت به طفلتاهم من حفاوة استقبال ورعاية واهتمام منذ وصولهما، إلى جانب سرعة الاستجابة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.