وفاة “بكر بن بكر”.. أول مهندس بترول سعودي في “أرامكو”

توفي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى كلٍّ من تونس وسوريا، بكر عبد الله بن بكر.

ونعى منسوبو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الفقيد الراحل، مقدمين خالص العزاء لأسرة الفقيد، وسائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن الفقيد الراحل من مواليد مدينة الطائف عام 1362هـ، وهو شقيق الدكتور خالد بن عبد الله بن بكر المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية سابقًا.

وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس عام 1963م، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد عام 1967م، ودرس تخصصي الإحصاء والإدارة أثناء وجوده في جامعتي ستانفورد وجنوب كاليفورنيا، كما منح عضوية عدد من الجمعيات العلمية.

كما يعد أول مهندس بترول سعودي بشركة أرامكو السعودية، وقاد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فكان أول مدير للجامعة خلال الفترة من عام 1975م وحتى عام 1995م.

كما تولى مناصب أخرى، منها عضو بمجلس الخدمة المدنية، وعضو بمجالس عدد من الجامعات، منها جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومجلس إدارة كلية فيرجينيا التقنية بأمريكا، ومجلس إدارة معهد التدريب والبحوث في الأمم المتحدة، نيويورك، كما كان عضواً بمركز بحوث إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية.