نمو أرباح «سال» 18% إلى 191.3 مليون ريال بالربع الثاني

البلاد (الرياض)

كشفت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية”سال” أن صافي الربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 191.3 مليون ريال في الربع الثاني 2026، بزيادة 18%، مقارنة بـ162.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. وأرجعت الشركة في بيان على “تداول”، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات؛ حيث بلغت 512.1 مليون ريال، بارتفاع قدره 30% مقارنةً بـ 393.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى النمو في إيرادات قطاع المناولة الأرضية للشحن بنسبة 29.3% على أساس سنوي، مدعومًا بالتعافي السريع في أحجام الشحنات وبنسبة 9% في أعقاب الاضطرابات الجيوسياسية المؤقتة لسلاسل إمداد المجال الجوي الإقليمي، إلى جانب تحسن مزيج تنوع الشحنات خلال الربع الحالي بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما سجلت الشركة نموًا في إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 34.2% على أساس سنوي، نتيجة للتوسع في محفظة الخدمات المقدمة وتنوع قاعدة العملاء، هذا بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في معدلات استغلال المساحات التخزينية للمستودعات اللوجستية، فيما ارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 23.6% ليصل إلى 213.1 مليون ريال، مقارنةً بـ 172.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

في السياق ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 348 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026 بنسبة 10%، مقارنة بأرباح قدرها 315.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.