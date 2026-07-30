“ميلاف” تقود تمكين العلامات السعودية في الأسواق الدولية

أطلقت ميلاف العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع متجر سيلفريدجز في لندن، مبادرة “السعودية… آفاق بلا حدود”، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع، بمشاركة أكثر من 25 علامة تجارية سعودية، تُعرض في قلب العاصمة البريطانية لندن داخل أحد أبرز متاجر التجزئة العالمية الفاخرة، في خطوة تجمع بين منتجات لرواد أعمال سعوديين إضافة إلى منتجات شركة ميلاف العالمية، لتمكين الشركات والعلامات التجارية السعودية الواعدة من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتنطلق المبادرة خلال الفترة من 27 يوليو إلى 5 سبتمبر 2026، حيث يتيح متجر سيلفريدجز الرئيسي في شارع أكسفورد لأكثر من 25 علامة تجارية سعودية عرض منتجاتها في قطاعات تمثل الأغذية، والأزياء، والجمال، والعطور، والمجوهرات، ونمط الحياة، مما يمنح الزوار فرصة التعرف على المنتجات السعودية مما يعكس جودة الصناعة الوطنية وتنوعها.

وجرى اختيار العلامات التجارية المشاركة بعناية من قبل فريق متخصص مشترك من مجموعة ميلاف العالمية وسيلفريدجز، وفق معايير ركزت على جودة المنتجات، وتميز العلامات التجارية، وجاهزيتها للتوسع الدولي، وقدرتها على تمثيل الهوية السعودية أمام المستهلك العالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميلاف العالمية م. بندر القحطاني، إن مبادرة “السعودية… آفاق بلا حدود” جاءت لتكون منصة تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام العلامات التجارية الوطنية الواعدة، وتمكنها من بناء حضور دولي والوصول إلى واحدة من أهم وجهات التجزئة الفاخرة في العالم، مبيناً أنه يطمح أن تكون هذه المبادرة بداية لشراكات دولية مماثلة تفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات والعلامات التجارية السعودية.

بدوره، أعرب المدير التنفيذي للمشتريات والعلامات التجارية في سيلفريدجز جود كرين، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة “ميلاف العالمية” لاستضافة المبادرة، مشيرًا إلى أنها تتيح لعملاء المتجر فرصة مميزة لاكتشاف علامات تجارية سعودية تُعبر عن الإبداع والجودة والابتكار، وتُجسد دور الشراكات الدولية في دعم العلامات الواعدة وتعزيز حضورها أمام جمهور عالمي.