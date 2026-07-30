موسكو تقصف مواقع عسكرية.. 6 قتلى في هجمات أوكرانية على روسيا

البلاد (موسكو، كييف)

تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أمس (الأربعاء)، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت نفطية ومدناً في البلدين، في أحدث تصعيد ميداني يأتي وسط استمرار الضربات بعيدة المدى التي تركز بشكل متزايد على البنية التحتية للطاقة والإمدادات العسكرية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل مصفاة ريازان النفطية الروسية، مؤكدة إصابة الهدف واندلاع حريق في الموقع، من دون أن تقدم تفاصيل عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل ستة أشخاص وإصابة 51 آخرين جراء هجمات أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود ألكسندر شوفايف: إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 46 آخرون جراء 91 هجوماً استهدف مدينة بيلغورود و15 منطقة أخرى في المقاطعة.

وأضاف شوفايف، أن سبعة من المصابين في حالة حرجة، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية أسقطت أو عطلت نحو 128 طائرة مسيرة فوق أراضي المقاطعة خلال الفترة نفسها.

وفي شبه جزيرة القرم، أعلن رئيس الجمهورية سيرغي أكسيونوف مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء هجمات أوكرانية خلال الليل، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة المواقع التي تعرضت للاستهداف.

وفي الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية قرب أوديسا، في إطار عمليات تستهدف خطوط الإمداد العسكرية لكييف.

كما أفاد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيّرة، يحمل رمز النداء”كلين”، بأن طائرات مسيرة روسية دمرت أكثر من 70 موقعاً لتخزين المؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف.

وقال القائد لوكالة “سبوتنيك”: إن القوات الروسية تواصل مراقبة طرق إمداد القوات الأوكرانية، مع تتبع المركبات والأنظمة الروبوتية الأرضية واستهدافها.

تأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه تبادل الضربات بين الطرفين، مع تركيز أوكراني على منشآت الطاقة والنفط داخل الأراضي الروسية، مقابل استهداف روسي لموانئ ومخازن ومواقع مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية.