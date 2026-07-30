مشروع لإنتاج 20 ألف رأس من الضأن لتعزيز الأمن الغذائي.. رفع نسب الاكتفاء الذاتي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030

البلاد (بريدة)

تسلّمت جمعية فرائد أرضًا مخصصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، لإنشاء مشروع نموذجي لتربية الضأن النعيمي يستهدف الوصول إلى 20 ألف رأس، بإنتاج سنوي متوقع يبلغ 221,184 كيلوجرامًا من اللحوم؛ دعمًا لخطة تطوير اللحوم الحمراء ورفع نسب الاكتفاء الذاتي؛ وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويخصص المشروع 30% من إنتاجه للزراعة التعاقدية دعمًا لصغار المربين وتنمية المناطق الريفية، مع تنفيذ مرحلتين تشملان حظائر نموذجية ومختبرات ومرافق إدارية، يعقبها مسلخ آلي متكامل، بدعم فني من البرنامج في دراسات الجدوى واختيار السلالات وبرامج التحسين الوراثي.

برعاية وتمكين من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، تسلّمت جمعية فرائد أرضًا مخصصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مشروع نموذجي لتربية الأغنام، يستهدف الوصول إلى 20 ألف رأس من سلالة الضأن النعيمي، بإنتاج سنوي متوقع يبلغ 221,184 كيلوجرامًا من اللحوم، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لتطوير اللحوم الحمراء، الهادفة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويخصص المشروع 30% من إنتاجه للعمل وفق نظام الزراعة التعاقدية، بما يعزز الشراكة مع المزارع الريفية، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويدعم صغار المربين، ويسهم في تنمية المناطق الريفية، والارتقاء بممارسات التربية، وإنتاج لحوم عالية الجودة.