للمرة الأولى.. الجيش اليمني يعرض طائرات مسيرة ضمن عتاده

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي وزير الدفاع، برفقة عدد من القيادات العسكرية، في جولة تفقدية على عتاد عسكري شمل طائرات مسيرة وآليات وأسلحة ومعدات متنوعة، تلقى خلالها إيضاحات بشأن خصائص هذه المعدات ومستوى جاهزيتها.وشمل العرض منتجات مرتبطة بدائرة التصنيع العسكري التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، التي قال العقيلي إن جهودها أسهمت في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفدها بأسلحة ومعدات جديدة.ويمثل ظهور المسيرات في العرض تحولاً لافتاً في الخطاب العسكري للحكومة اليمنية، التي ظلت طوال سنوات الحرب التي مضت تعتمد بصورة أساسية على الطيران التابع للتحالف، مقابل توسع جماعة الحوثيين في استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الداخلية وتلك العابرة للحدود والبحرية.وكان العقيلي قد كشف، في مقابلة نُشرت في يونيو (حزيران) الماضي، عن امتلاك القوات المسلحة طائرات مسيرة، قال إن بعضها جرى تصنيعه محلياً وبعضها الآخر تم شراؤه، وإنها دخلت الخدمة في عدد من جبهات القتال.يأتي العرض في ظل تصاعد التوترات العسكرية في اليمن، وتأكيدات حكومية برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، بالتزامن مع تحركات تقودها وزارة الدفاع لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية وتطوير قدراتها العملياتية والتسليحية.