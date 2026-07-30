رونالدو يثير الجدل برسالة غامضة

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، حالة من الجدل بعد رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، اعتبرتها وسائل إعلام برتغالية ردًا غير مباشر على الانتقادات التي تعرض لها عقب مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وكتب رونالدو: “حين تتجه نحو ضوء الشمس، فإن الظلال تبقى خلفك”.

Cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti. 🌅 pic.twitter.com/2TLY9nFc3X — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 29, 2026

وأرفق قائد المنتخب البرتغالي الرسالة بصورة له أثناء استمتاعه بأشعة الشمس على متن قارب، بالتزامن مع قضائه الأيام الأخيرة من إجازته الصيفية.

رسالة إلى المنتقدين

وربطت صحيفة “أبولا” البرتغالية مضمون الرسالة بالانتقادات التي تعرض لها رونالدو بعد نهاية مشوار البرتغال في كأس العالم 2026، عندما ودع المنتخب البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام منتخب إسبانيا، الذي واصل طريقه حتى التتويج باللقب.

ورأت الصحيفة أن توقيت المنشور وصياغته يحملان رسالة غير مباشرة إلى منتقدي قائد المنتخب البرتغالي بعد المشاركة المونديالية.

هدف الألف يقترب

ويدخل رونالدو الموسم الجديد وهو يواصل مطاردة إنجاز تاريخي يتمثل في الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية، إذ تفصله 24 هدفًا فقط عن هذا الرقم، بعدما سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات خاضها مع منتخب البرتغال خلال كأس العالم 2026.