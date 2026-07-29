رامي صبري يلتقي جمهور جدة في أمسية تجمع الجديد وأشهر أغاني الترند

عائشة العامودي (جدة)

برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة، يلتقي الفنان رامي صبري بجمهوره على مسرح عبادي الجوهر أرينا يوم 7 أغسطس، في ليلة ينتظرها عشاقه للاستمتاع بمزيج من أحدث أعماله الغنائية والأغاني التي أعادها الجمهور إلى الواجهة وتصدرت الترند من جديد.

ومن المنتظر أن يقدم رامي صبري باقة متنوعة من أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، إلى جانب أحدث إصداراته، في حفل يعد بليلة مليئة بالتفاعل والطرب، حيث اعتاد جمهوره على مشاركة الأغاني معه لحظة بلحظة.

وتواصل بنش مارك ترسيخ مكانتها في صناعة التجارب الترفيه، عبر استقطاب أبرز الفنانين، وتقديم فعاليات فنية متكاملة تعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية.