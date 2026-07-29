متابعات

رامي صبري يلتقي جمهور جدة في أمسية تجمع الجديد وأشهر أغاني الترند

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1448 هـ      30 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

عائشة العامودي (جدة)
برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة، يلتقي الفنان رامي صبري بجمهوره على مسرح عبادي الجوهر أرينا يوم 7 أغسطس، في ليلة ينتظرها عشاقه للاستمتاع بمزيج من أحدث أعماله الغنائية والأغاني التي أعادها الجمهور إلى الواجهة وتصدرت الترند من جديد.

ومن المنتظر أن يقدم رامي صبري باقة متنوعة من أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، إلى جانب أحدث إصداراته، في حفل يعد بليلة مليئة بالتفاعل والطرب، حيث اعتاد جمهوره على مشاركة الأغاني معه لحظة بلحظة.

وتواصل بنش مارك ترسيخ مكانتها في صناعة التجارب الترفيه، عبر استقطاب أبرز الفنانين، وتقديم فعاليات فنية متكاملة تعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *