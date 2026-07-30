توزيع أرباح عن النصف الأول بإجمالي 3.3 مليار ريال.. انخفاض خسائر «سابك» بنسبة 79.6% بالربع الثاني

البلاد (الرياض)

انخفض صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 79.6% خلال الربع الثاني من عام ؛2026 ليبلغ نحو 833 مليون ريال (222.13 مليون دولار)، مقارنة بخسارة قدرها 4.07 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على “تداول”: إن هذا الانخفاض في الخسائر يعود إلى انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.79 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول في الربع المماثل من العام السابق تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة.

وأضافت أنه من بين الأسباب أيضًا، حدوث تحسن في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة، والتي ارتفعت بمبلغ 732 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل انخفاض في استثمارات حقوق ملكية في أوروبا في الربع المماثل من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.

وأشارت إلى حدوث انخفاض في تكاليف التمويل بمقدار 380 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقييم العادل لأدوات المشتقات في حقوق الملكية في الربع المماثل من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.

وقابلت تلك الأسباب الإيجابية، وفق الشركة، انخفاضًا في إجمالي الربح بمبلغ 1.87 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيرادات.

وبحسب البيان ذاته، انخفضت خسائر”سابك”، إلى 820 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2026، مقارنة بخسائر 5280 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2025.

في سياق متصل، قرر مجلس إدارة”سابك” توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 11% من رأس المال بواقع 1.10 ريال لكل سهم عن النصف الأول 2026، وذلك بإجمالي 3.3 مليار ريال، بعدد أسهم يبلغ 3 مليارات سهم، مبينة أن تاريخ الاستحقاق هو 11 أغسطس المقبل، وتاريخ صرف الأرباح 1 سبتمبر المقبل.