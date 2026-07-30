تطوير 14 حديقة و8 تدخلات حضرية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري مشاريع تطوير شملت 14 حديقة في مساحة إجمالية تجاوزت 98 ألف متر مربع، و8 تدخلات حضرية بمساحة تزيد على 743 ألف متر مربع، ضمن مبادرة “بهجة”، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز المشهد الحضري، وتوسيع المساحات العامة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني، أن أعمال المبادرة شملت تعزيز الغطاء النباتي من خلال زراعة 11 ألف شجرة، و61 ألف شجيرة ورفع مساحة المسطحات الخضراء إلى 296 ألف متر مربع، ضمن جهود الأمانة الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، ودعم الاستدامة البيئية، ورفع نصيب الفرد من المساحات المفتوحة.

ومن أبرز مشاريع المبادرة تنفيذ مشروع (تراس الخبر) على الواجهة البحرية بمدينة الخبر بمساحة تبلغ 40 ألف متر مربع، ليكون وجهة حضرية متكاملة تجمع بين الترفيه، والرياضة، والأنشطة المجتمعية، ويضم ممشى بحريًا، ومناطق ترفيهية، وملاعب رياضية، ومسارات للدراجات، وساحة للتزلج، ونوافير أرضية تفاعلية، وأجهزة لشحن المركبات الكهربائية، ومناظير للمشاهدة، إلى جانب عناصر جمالية تعزز تجربة الزوار وترتقي بجاذبية الواجهة البحرية.

وتضمنت المبادرة تنفيذ “منتزه بهجة الرياضي” في محافظة قرية العليا على مساحة 13 ألف متر مربع، موفرًا بيئة رياضية متكاملة تشمل ملاعب حديثة، ومسارات للمشي والهرولة، ومسطحات خضراء، ومرافق خدمية تدعم ممارسة الأنشطة الرياضية لمختلف فئات المجتمع.

وفي إطار تطوير الحدائق داخل الأحياء السكنية، جرى تنفيذ حديقة نَسمة بمدينة الدمام على مساحة ألفي متر مربع، والتي توفر بيئة حضرية متكاملة تشمل مناطق ألعاب للأطفال، ومسارات للمشي، وجلسات مظللة، ومسطحات خضراء، وحديقة الفراج بمدينة الخبر على مساحة 4 آلاف متر مربع، بما تحتويه من مسارات للمشي والجري، ومناطق للجلوس، وعناصر تشجير وتنسيق حضري تعزز التفاعل الاجتماعي وتحسن المشهد العمراني.

وضمن مشاريع الأنسنة نفذت الأمانة مشروع شارع بلال بن رباح بمدينة الدمام على مساحة 16 ألف متر مربع، والذي تضمن تطوير الأرصفة، وتنظيم مواقف المركبات، وإنشاء معابر آمنة للمشاة، وزراعة الأشجار والعناصر النباتية، وتحديث الإضاءة والأثاث الحضري.