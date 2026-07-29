ترامب: تلقيت إفادة بشأن ما حدث في مصر وسنقصف إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى إفادة بشأن هجوم ​بطائرة ​مسيرة استهدف ناقلتين قبالة سواحل ​مصر.

وتوعد ترامب إيران برد قوي عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستلقن إيران درسًا قاسيًا” بعد هذا الهجوم.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: إن المليشيات المدعومة من إيران تمثل “سرطان العالم”، مشددًا على ضرورة التصدي لأنشطتها في المنطقة.

وأوضح أن الهجوم الذي استهدف الميليشيات في العراق جرى بالتنسيق مع الحكومة العراقية، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها تلك الجماعات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الهجوم الإيراني الذي وقع الليلة الماضية جاء بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لم يكن لديها سوى دقائق معدودة للتعامل مع الصواريخ الإيرانية واعتراضها وإسقاطها.

وأكد ترامب أن واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على استهداف قواتها، مجددًا موقفه المتشدد تجاه إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها في المنطقة.