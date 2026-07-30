السياسة

الكويت: وفاة عامل إثر هجوم إيراني استهدف مبنى شركة صينية

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1448 هـ      30 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

لقي عامل مصرعه وأُلحقت أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وذلك جراء عدوان إيراني آثم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *