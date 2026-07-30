الكويت: وفاة عامل إثر هجوم إيراني استهدف مبنى شركة صينية

لقي عامل مصرعه وأُلحقت أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وذلك جراء عدوان إيراني آثم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.