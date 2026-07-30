“الشروط التعجيزية” وعرض نيوكاسل ينهيان علاقة ” يايسله” مع الأهلي

البلاد (جدة)

تقدم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، باستقالته الرسمية من منصبه، مفضلاً عدم مرافقة بعثة الفريق في رحلة العودة على متن الطائرة الخاصة فور انتهاء المعسكر الخارجي.

جاءت مغادرة يايسله لتشكل صدمة مدوية لكرة القدم السعودية والبيت الأهلاوي على وجه الخصوص، لا سيما وأنها تزامنت مع صيف ساخن شهد رحيل نجوم بارزين مثل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه؛ بناء على طلب المدرب الألماني.

وأوضحت مصادر لـ ” البلاد” أن شروط يايسله شبه التعجيزية لتمديد عقده مع الأهلي حالت دون استمراره؛ حيث طلب عدم مطالبته بتحقيق بطولات، وأن يتقاضى كامل عقده في حال تم الاستغناء عن خدماته.

وأوضحت التقارير أن تعثر الاتفاق على تجديد العقد، وظهور عرض نيوكاسل عقدا الأمور، ليفضل المدرب خوض التجربة الجديدة، تاركاً خلفه إرثاً عريضاً وذكريات لا تنسى؛ أبرزها وقفة الجماهير التاريخية أمامه يوم 18 يناير 2025 لضمان استمراره حين كادت الإدارة الرياضية تطيح به، وهو القرار الذي أثبت نجاحه لاحقاً عبر حصد الألقاب وإرساء عقلية فائزة داخل الفريق.

وأظهر المدرب الألماني طوال مسيرته التزاماً كبيراً وانسجاماً عميقاً مع الثقافة المحلية لمدينة جدة، كاسباً ولاء اللاعبين السعوديين باحترامه الكبير لهم داخل الملعب وخارجه.

وفي السياق ذاته، من المرتقب أن يصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة لتوضيح تفاصيل وملابسات رحيل المدرب، وحسم هوية القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التطور متسارعاً وسط أنباء متزايدة تؤكد اقتراب يايسله الشديد من خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة نيوكاسل يونايتد.

وعزز الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، هذه التكهنات بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أكد خلالها أن المدرب الألماني يُعد المرشح الأبرز ويخوض مفاوضات متقدمة لتولي الإدارة الفنية لنيوكاسل خلفاً لإيدي هاو، مشيراً إلى أن الصفقة باتت على وشك الإتمام بصورة رسمية.

مسيرة حافلة بالإنجازات

يُذكر أن يايسله، البالغ من العمر 38 عاماً، كان قد تولى مهمة الإدارة الفنية للأهلي في موسم 2023-2024 قادماً من صفوف سالزبورج النمساوي، لينجح خلال فترته في وضع بصمة تاريخية عبر التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمين متتاليين، بجانب حصد لقب كأس السوبر السعودي.

وخلال مشواره الحافل مع الفريق، قاد المدرب الألماني الأهلي في 138 مباراة رسمية، حقق خلالها الفوز في 92 مواجهة، بينما تعادل في 21 لقاء، وتجرع الهزيمة في 25 مناسبة، مغادراً منصبه تاركاً إرثاً كبيراً من النجاحات والبطولات.