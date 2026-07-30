السعودية تستضيف نهائيات أبطال آسيا للنخبة لمدة 3 سنوات

اعتمدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، منح المملكة العربية السعودية، حق استضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة خلال النسخ الثلاث المقبلة، لتصبح الدولة المستضيفة بشكل دائم للبطولة، بعدما كانت الاستضافة تتم بصفة مؤقتة.

وجاء القرار بعد النجاح الذي حققته السعودية في تنظيم النسختين الماضيتين من البطولة، التي تُقام أدوارها النهائية بنظام التجمع في مدينة واحدة، وتشمل مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، وذلك منذ إطلاق النظام الجديد للمسابقة بداية من موسم 2024-2025.

تفوق سعودي

وشهدت النسختان السابقتان تتويج الأهلي السعودي باللقب، إذ فاز على كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي نسخة 2025، قبل أن يكرر الإنجاز في مايو الماضي بتغلبه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، في النهائيات التي استضافتها مدينة جدة.

زيادة عدد المشاركين

وتشهد النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة توسيع مرحلة الدوري، بعدما ارتفع عدد الأندية المشاركة من 24 إلى 32 فريقًا، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة بين أبطال الدوريات وأبرز الأندية في القارة.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار التمهيدية للبطولة في 11 أغسطس المقبل، فيما تُسحب قرعة مرحلة الدوري يوم 18 أغسطس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن تبدأ منافسات البطولة رسميًا في 14 سبتمبر المقبل.